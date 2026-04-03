Reuters: В Китае зафиксировано 219 случаев ящура серотипа SAT1

Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышках ящура в двух стадах крупного рогатого скота в северо-западной провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Диагноз серотипа SAT1 подтвержден у 219 голов из общей численности 6229 животных. Об этом пишет зарубежное издание Reuters.

Местные власти в Синьцзяне и Ганьсу после выявления заболевания провели меры по выбраковке и дезинфекции. Отраслевые аналитики отмечают, что это первый случай проникновения серотипа SAT1 в Китай.

«Существующие отечественные вакцины не обеспечивают перекрестной защиты против этого штамма, что создает дополнительные риски для животноводства. Ситуация находится на контроле профильных ведомств», – говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирской области был введен режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди крупного рогатого скота. СКР начал проверку действий областного минсельхоза, а также массовых жалоб фермеров на изъятие скота. Местные власти предложили предпринимателям обращаться в ветеринарные службы для подачи заявок на компенсации.