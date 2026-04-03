«Налоговая ловушка» закрылась: почему бизнес перестал бежать из Иркутской области

В 2025 году Иркутская область переломила негативный тренд: отток компаний из региона сократился, а приток новых, наоборот, вырос. Разница между убывшими и прибывшими предприятиями уменьшилась почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Цифры говорят сами за себя:

Убыло: 130 компаний (в 2024 — 145).

Прибыло: 103 компании (в 2024 — 81).

Сальдо миграции: 27 (в 2024 — 64).

Почему бизнес перестал уезжать?

Заместитель председателя правительства области Александр Анчугин связывает это с изменениями в налоговом законодательстве. Ранее компании часто мигрировали в поисках регионов с более низкими ставками, что позволяло уходить от налогов. В 2025 году на федеральном уровне ввели правило: после переезда компания еще три года платит налоги по ставкам «родного» региона. Это сделало фиктивную миграцию бессмысленной.

Власти подчеркивают, что создают комфортные условия для работы: сохранены меры господдержки, сократилось количество проверок и упрощены бюрократические процедуры. «Мы готовы работать с теми, кто ведет бизнес честно», — резюмировал Анчугин.

«Бизнес бежит в Бурятию»

Ранее бизнес-омбудсмен Андрей Лабыгин подтверждал тревожную тенденцию: отток предпринимателей из региона усиливался. По его данным, в 2024 году перерегистрировалось 931 предприятие (в 2023-м — 834).

Большинство компаний выбирали соседнюю Республику Бурятия из-за более выгодных налоговых условий. Эксперт также отмечал общую динамику: количество юридических лиц сокращается, в то время как число ИП растет. Это связано с налоговой оптимизацией — крупные компании дробят бизнес, чтобы снизить нагрузку.