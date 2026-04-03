«Как тараканы в ядерную зиму»: как бизнес адаптируется к блокировке Телеграма и потере трафика

Блокировка Телеграма — это не просто неудобство, а удар по оперативной работе и продажам. Предприниматели теряют один из последних каналов органического трафика и вынуждены в спешке переносить коммуникации в новый мессенджер Max, который пока не готов заменить привычный инструмент. Как бизнес выживает в условиях «цифровой зимы», почему альтернативы оказываются слишком дорогими или неудобными, и какой главный вывод делают предприниматели, чтобы не просто выжить, а вырасти? Об этом мы поговорили с собственником бюро маркетинговых решение "УМ", экспертом по ИИ-интеграциям для бизнеса Светланой Козыриной.

– Мы, предприниматели, образно говоря, как тараканы в период ядерной зимы, вынуждены подстраиваться и выживать.Так было и так будет всегда. Это я могу сказать со всей ответственностью, пережив 2008, 2014, 2020 и все изменения с 2022 по настоящее время, – заявляет Светлана Козырина.

По ее мнению, блокировка Телеграма и возможные в будущем ограничения и наказания для тех, кто их обходит, ломают оперативную коммуникацию с клиентами и контрагентами.

– При нашем темпе жизни и высокой скорости принятия решений это крайне неудобно. К тому же, забирая у бизнеса те или иные источники органического трафика, альтернативу нам не дают. «Яндекс.Директ» – это монополия с перегретыми, на мой взгляд, ставками. ВК – битые алгоритмы и полная коммерциализация. Про «Авито» вообще молчу, от их политики я в шоке, а мессенджер Max не особо удобен, – комментирует Светлана.

Тем не менее, бизнес, по оценке эксперта, с вызовами справляется «с высоко поднятой головой»: пересобирает воронки продаж из Телеграма в Мах, по-прежнему использует мультиканальность, то есть одну единицу контента продвигает на нескольких контекстных площадках.

– В моей сфере, а я занимаюсь стратегическим и тактическим эффективным маркетингом, и в последние три года использую связки с искусственным интеллектом, падения нет. Наоборот, наблюдается стабильный рост, – отмечает Светлана Козырина. – Это и понятно: сегодня мало кто может позволить «заливать» рекламным трафиком свой слабый сайт или совершенно неконкурентный продукт. Да и самих каналов трафика – у нас осталось по пальцам пересчитать.

Предприниматели начинают анализировать юнит-экономику (расчет доходности конкретного товара или услуги), сходимость одной продажи, смысловая «упаковка» товаров и услуг становится все более качественной и более результативной для клиента.

– Конечно, мы снова подстроимся, адаптируемся, будем выживать. Так что антихрупкости нам всем в этот непростой период. Кстати, отличная книга Насима Талиба. Я рекомендую, помогает, – резюмирует эксперт.