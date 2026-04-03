Новости

Все материалы сюжета

Минсельхоз Приангарья начал прием заявок на использование товарного знака «Продукты Приангарья»

Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявило о старте приема документов от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на право использования товарного знака «Продукты Приангарья».

Заявочная документация принимается до 24 апреля в отделе пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта министерства.

Обязательными условиями для получения права на использование знака являются производство продукции на территории региона из отечественного сырья или сырья, произведенного в странах Таможенного союза. Также необходимо соответствие заявленной продукции Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Порядок предоставления права использования графического изображения и словесного наименования товарного знака утвержден положением министерства. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Анна Турушева подчеркнула важность соблюдения всех установленных требований.

Ранее стало известно, что в 2025 году Иркутская область переломила негативный тренд: отток компаний из региона сократился, а приток новых, наоборот, вырос. Разница между убывшими и прибывшими предприятиями уменьшилась почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес