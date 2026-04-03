67% иркутян поддерживают полный запрет МФО с амнистией долгов

Полный запрет деятельности микрофинансовых организаций с амнистией по безнадежным долгам поддерживают 55% иркутян, еще 12% выступают только за запрет без списания долгов, показал опрос SuperJob. Категорически против инициативы высказались лишь 5% участников.

Мужчины чаще женщин поддерживают полный запрет МФО с амнистией: 58% против 51%. Горожанки в два раза чаще мужчин поддерживают только амнистию долгов без запрета организаций. Больший энтузиазм в целом демонстрирует молодежь до 35 лет – 63%.

Среди клиентов МФО полный запрет с амнистией поддерживают 70%, среди тех, кто не обращался в такие организации – 42%. При этом среди никогда не бравших займы в МФО значительно выше доля сторонников только запрета без амнистии (17% против 8% среди клиентов).

Респонденты со средним профессиональным образованием чаще выступают за полный запрет с амнистией, чем обладатели высшего образования. Сторонников только запрета без амнистии, напротив, больше среди людей с высшим образованием.

Высокий уровень поддержки полного запрета с амнистией зафиксирован в группе с доходом от 150 тыс. рублей (67%). Горожане с заработком 100–150 тыс. рублей чаще выступают за запрет МФО без амнистии долгов (16%). Инициатива о запрете МФО и амнистии по долгам ранее была предложена лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.