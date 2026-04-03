72% россиян готовы выбрать один банк ради дополнительных выгод

Результаты опроса* ВТБ показали, что 72% россиян готовы перевести свои повседневные операции в один банк, если он предложит наиболее выгодные и понятные преимущества за лояльность. Определяющими условиями для респондентов стали повышенные проценты по вкладам и большой выбор категорий кешбэка.

Респонденты позитивно относятся к дополнительным бонусам от банка для получения привилегий. 38% россиян готовы оформить несколько банковских продуктов для больших выгод (карты, вклады, инвестиции и т.д.), 31% – поддерживать определенный остаток на счете, по 30% опрошенных – перевести зарплату и совершать покупки от определенной суммы в месяц.

Несколько продуктов банка готовы оформить жители Уральского округа (45%), поддерживать определенный остаток на карте – Москвы и Московской области (31%), перевести получение зарплаты – респонденты из Сибирского округа (39%), а совершать покупки от определенной суммы – Дальневосточного округа (41%).

Клиентам важна персонализация: 70% опрошенных отметили, что хотели бы получать от банков персональные бонусы и предложения за лояльность. Чаще всего их интересуют повышенные проценты по вкладам и накопительным счетам (40%), больше категорий кешбэка (29%), снижение процентов по кредитам (10%), персональные предложения от партнеров (6%). Клиенты также обращают внимание на улучшенные инвестиционные предложения и приоритетное обслуживание в офисах.

Наиболее мотивирующими факторами для выбора банка при совершении ежедневных операций россияне считают выгодные условия по продуктам (58%), особые привилегии за то, что банк выбран основным (47%), а также персональные предложения, учитывающие расходы и цели (34%). Для 22% важно удобное и функциональное мобильное приложение, а 16% выбирают банк, в котором есть удобные сервисы для всей семьи.

* Опрос проведен в феврале 2026 года среди 1500 взрослых жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.