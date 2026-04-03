«Цифровой железный занавес»: Минцифры готовит тотальную блокировку VPN и платный зарубежный трафик
Существенное ограничение: Минцифры признало, что iPhone невозможно проверить на VPN
«Как тараканы в ядерную зиму»: как бизнес адаптируется к блокировке Телеграма и потере трафика
«Бизнес возвращается на собственные сайты» – Антон Паймышев
Правительство внесло в Госдуму законопроект о легальной покупке и продаже криптовалют в России

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами, подготовленный Минфином совместно с Банком России. Инициатива создает прозрачные правила для работы с криптовалютой, включая запуск организованного биржевого оборота, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Все сделки с цифровыми валютами предлагается проводить только через легальных посредников – биржи, брокеров, доверительных управляющих, обменники. Они будут обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Читайте также:

Правительство одобрило пакет законопроектов о регулировании криптовалют и ЦФА
31 марта 2026
Биткоин опустился ниже 70 тысяч долларов вслед за коррекцией на рынке акций
25 марта 2026

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ликвидные криптовалюты из перечня Банка России. Законные международные сделки – продажа криптовалюты за рубеж майнерами, операции в рамках внешнеэкономической деятельности – продолжают выполняться по действующим правилам без дополнительных ограничений.

Налоговые резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом и переводить за рубеж купленную через российских посредников. Предполагается, что новые требования вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Напомним, что Банк России с начала 2025 года расширил доступ неквалифицированных инвесторов к цифровым финансовым активам. Речь идет о наиболее распространенных ЦФА с простой структурой выплат, которые не зависят от сложных переменных и выпускаются эмитентами с высоким кредитным качеством.


Реклама на сайте

