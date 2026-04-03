Правительство внесло в Госдуму законопроект о легальной покупке и продаже криптовалют в России

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами, подготовленный Минфином совместно с Банком России. Инициатива создает прозрачные правила для работы с криптовалютой, включая запуск организованного биржевого оборота, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Все сделки с цифровыми валютами предлагается проводить только через легальных посредников – биржи, брокеров, доверительных управляющих, обменники. Они будут обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ликвидные криптовалюты из перечня Банка России. Законные международные сделки – продажа криптовалюты за рубеж майнерами, операции в рамках внешнеэкономической деятельности – продолжают выполняться по действующим правилам без дополнительных ограничений.

Налоговые резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом и переводить за рубеж купленную через российских посредников. Предполагается, что новые требования вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Напомним, что Банк России с начала 2025 года расширил доступ неквалифицированных инвесторов к цифровым финансовым активам. Речь идет о наиболее распространенных ЦФА с простой структурой выплат, которые не зависят от сложных переменных и выпускаются эмитентами с высоким кредитным качеством.