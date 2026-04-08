«Бизнес без кризисов и кредитов»: в Иркутске пройдет крупнейший форум по выживанию в 2026 году

14–15 мая 2026 года в Иркутске состоится федеральный деловой форум «Ключевой элемент 2026». Мероприятие, девиз которого — «Не сдаваться — значит побеждать!», соберет предпринимателей со всей страны для обсуждения адаптации бизнеса к кризису и борьбы со стрессом.

Форум предложит участникам два дня интенсивной работы: 14 мая пройдет масштабная конференция, а 15 мая — практические круглые столы с разбором бизнес-кейсов.

Звездный состав спикеров

В числе хедлайнеров форума — топовые предприниматели из разных отраслей:

Ильназ Набиуллин (Москва), основатель одного из крупнейших бьютихолдингов в России, более 1000 точек, 5 стран присутствия, сети экспресс-парикмахерских «Чио-Чио», расскажет о пяти стадиях развития бизнеса и фатальных ошибках на каждой из них.

Евгений Осиновский (Ставрополь), сооснователь «СНЭКМАНИИ», поделится опытом построения вертикально-интегрированной структуры с оборотом 3 млрд рублей в год.

Юлия Васильцова (Ростов-на-Дону), основатель «СПЕКТР-ПАК», раскроет секреты найма и удержания сильной команды в кризис.

Владислав Ковальчук (Москва) презентует кейс «бизнеса без трех К»: кризиса, кредитов и конкурентов.

Игорь Мальцев (Краснодар), архитектор систем продаж, объяснит, как перепрошить структуру дохода под реалии 2026 года.

Линейка иркутских спикеров

Елена Борнер (Иркутск), основатель "Академии бизнеса Елены Борнер": «Жизненная стойкость и эмоциональная зрелость как основа устойчивого управления».

Алексей Чудаков (Иркутск), сооснователь "альфа - Dевелопмент": «История предпринимателя (тема уточняется)».

Елена Олафа (Иркутск), Основатель бренда украшений "Olafa"*: «Никогда не сдавайся! Уйти из науки, чтобы создать бренд, попадающий в сердца миллионов».

Сергей Ватяков (Иркутск), Профессиональный ведущий деловых мероприятий: «Искусство притягивать внимание: секреты успеха влиятельных людей».

В качестве специального гостя выступит Виктор Кондрашов, известный бизнесмен и экс-мэр Иркутска, с темой «Кризис как возможность».

Программа и нетворкинг

Участников ждет не только теория, но и практика: разбор собственных кейсов с экспертами, гала-ужин со спикерами для неформального общения и эксклюзивный тур на Байкал для поиска вдохновения. С программой можно ознакомиться на сайте форума.

Форум ориентирован на CEO, руководителей всех уровней, стартаперов и HR-специалистов.

*Официальная торговая марка № 804473 зарегистрирована 1 апреля 2021 года