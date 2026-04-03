Россия и Китай заинтересованы в продлении безвизового режима

Безвизовый режим между Россией и Китаем действует в тестовом формате до 14 сентября 2026 года, и обе страны заинтересованы в его продлении, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников «Известиям» 27 марта. По его словам, первый квартал только полностью отработал, сейчас будут подведены итоги. Вопрос заключается в форме сохранения режима – закреплять ли его взаимными соглашениями или двигаться в одностороннем порядке. Свою позицию вместе с МИДом Россия выработает во втором квартале.

Сейчас безвиз запущен в одностороннем формате: в сентябре решение об этом принял Китай, в декабре зеркально ответила Россия. Однако, как правило, такой режим закрепляется двусторонним соглашением. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Владимир Путин планирует посетить Китай в первой половине этого года, где может быть подписано соответствующее соглашение.

Новое соглашение о продлении безвиза может открыть путь к развитию автотуризма между странами, в чем Москва заинтересована. Сейчас россияне могут въехать в Китай на своей машине лишь теоретически – на практике требуется техосмотр, китайские права, регистрационные номера, согласование маршрута и сопровождение гида. Въезд из КНР в Россию также затруднен.

Китай вряд ли согласится на бессрочную отмену виз, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Пекин охраняет свои границы и опасается миграционной угрозы. По его мнению, стороны продлят нынешний режим на год или несколько лет. Ранее КНР пролонгировала односторонний безвиз для более чем 40 государств до 31 декабря 2026 года.

В посольстве КНР в России сообщили, что у них нет информации об этом. Однако глава китайской дипмиссии в РФ Чжан Ханьхуэй ранее назвал продление взаимного безвиза естественным процессом, подчеркнув, что это облегчает поездки граждан и углубляет взаимопонимание между народами двух стран.

Ранее Минэкономразвития РФ обсудило с Минтрансом потребность в авиации для увеличения туристического потока из Китая, сообщил министр Максим Решетников на выставке «Интурмаркет-2026». По его словам, для выхода на целевые показатели уже в ближайшее время потребуется до 100 дополнительных рейсов в неделю.