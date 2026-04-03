Энергетики восстановили более 150 участков иркутских дорог и тротуаров после зимних работ на теплосетях

Более 150 участков дорог и тротуаров во всех районах Иркутска восстановили специалисты Байкальской энергетической компании после работ на тепловых сетях, проведенных зимой. Сейчас там уложено временное покрытие, поскольку ГОСТ запрещает асфальтирование зимой, но, как только позволит погода, благоустройство будет выполнено. Временное покрытие – укатанный гравий, щебень или бетонные плиты. Все эти участки находятся на контроле у энергетиков.

«Наши специалисты регулярно объезжают такие участки, подсыпают и выравнивают, чтобы обеспечить безопасный проезд и проход. С осени на ремонт и поддержание этих объектов ушло более 100 тонн песчано-гравийной смеси – это большой объем работы. И неравнодушные жители города – наши союзники в этой работе: чем быстрее мы узнаем о проблеме, тем быстрее она будет устранена», – подчеркнул Владимир Янышевский, технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ.

Сообщить о проблемах в Иркутске после проведения земляных работ на тепловой сети можно в соцсетях и мессенджерах «Оператора тепловых сетей».

Например, в марте привели в порядок участок недалеко от областного хосписа на бульваре Рябикова, на Лыткина в районе дома 78, на улице Чайковского недалеко от пересечения с улицей Маяковского, на улице Петрова в районе перекрестка с улицей Глеба Успенского, на улице Ударника вблизи Дома офицеров и многие другие объекты.

Полноценное комплексное благоустройство начнётся в мае. Подрядчики начнут укладывать асфальт, устанавливать бордюры и восстанавливать газоны на всех объектах. Эти работы планируется завершить до 1 июля.