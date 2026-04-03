Сбой произошел в работе сервисов Сбера

В работе сервисов Сбера произошел сбой. Пользователи жалуются на невозможность совершить операции.

«Мы видим, что сейчас у некоторых из вас возникают сложности с использованием наших сервисов, и нам очень жаль, что вам пришлось с этим столкнуться. Наша команда уже работает над решением и делает все возможное, чтобы как можно скорее все восстановить», – говорится в сообщении кредитной организации.

Банк приносит извинения клиентам за доставленные неудобства и благодарит за терпение и понимание. Причины сбоя пока не раскрываются.

UPD: Команда Сбера устранила сбои В 17:10 по иркутскому времени. Работа сервисов восстановлена.