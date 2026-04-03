ФНС и ЦБ будут обмениваться данными о доходах физлиц свыше 2,4 млн рублей в год

Федеральная налоговая служба и Банк России планируют запустить с 2027 года автоматический обмен информацией о счетах физических лиц, чей неподтвержденный доход превысит 2,4 млн рублей в год, пишет агентство «Интерфакс». Таким образом власти намерены бороться с практикой ведения бизнеса без государственной регистрации, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

30 марта правительство внесло в Госдуму законопроект, наделяющий ФНС правом получать от ЦБ данные о физлицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Сейчас доходы, получаемые безналичным путем от других граждан, находятся вне налогового контроля, поскольку освобождены от налогообложения как безвозмездные поступления.

Предполагается, что отправной точкой контроля станет превышение лимита в 2,4 млн рублей в год. Этот порог соответствует максимальному доходу самозанятого и предельному размеру дохода для применения минимальной ставки НДФЛ. Конкретные параметры лимита будут определены соглашением между ФНС и ЦБ.

Признаки предпринимательской деятельности, форма, формат и периодичность направления информации будут определяться соглашением ЦБ и ФНС. Законопроект дополняет статью 85 Налогового кодекса новым пунктом, обязывающим регулятора передавать данные о клиентах-физлицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями, чьи операции имеют признаки систематического получения доходов от других граждан.

Напомним, что с 1 апреля вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. В реквизитах «плательщика» физические лица должны указывать полностью фамилию, имя и отчество, индивидуальные предприниматели – имя полностью и правовой статус. Лица, занимающиеся частной практикой, обязаны указывать полное имя, вид деятельности и ИНН. Для получателей средств требования аналогичны. В поле «назначение платежа» теперь нужно указывать наименование товаров или услуг, номера и даты договоров. Допускается другая информация, но не более 210 символов.