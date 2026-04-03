Карта «Прибыль» Уралсиба – в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года, по версии Банки.ру. Эксперты финансового маркетплейса проанализировали условия обслуживания карт, снятия наличных и программы лояльности, удобство онлайн-оформления и наличие доставки, технологичность и инновационность карты. Также экспертный совет оценивал популярность карточных продуктов на Банки.ру и отзывы пользователей.

27 марта в Москве были подведены итоги XIX ежегодной премии финансового маркетплейса Банки.ру. Эксперты определили лучшие финансовые и страховые компании, а также лучшие финансовые продукты 2025 года.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, доход на остаток средств на карте, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».