ГигаЧат в гостях у студентов ИГУ

Волонтеры Сбера продолжают знакомить молодежь региона с искусственным интеллектом. Очередная встреча со студентами Иркутского государственного университета была посвящена новым возможностям нейросетевой модели Сбера ГигаЧат.

Представители Байкальского банка рассказали о том, что ГигаЧат способен не только отвечать на вопросы, но и самостоятельно выполнять задачи: покупать билеты, анализировать отчеты, строить графики, создавать подкасты и поддерживать естественный голосовой диалог. Благодаря встроенной памяти ГигаЧат запоминает контекст беседы и становится по-настоящему персональным помощником. Главное – подробно прописать промт.

«Мы видим свою миссию в том, чтобы рассказывать о российских нейросетевых моделях. Понимание технологий искусственного интеллекта сегодня необходимо для любой профессии: от менеджмента, до технической промышленности. Именно поэтому мы хотим, чтобы студенты вышли с нашей лекции, сами поработали с ГигаЧат и поняли, что это модель с широкими возможностями», – Дмитрий Лясковский, советник председателя Байкальского банка Сбербанка.

«Для наших студентов тема искусственного интеллекта очень актуальна. Работодатели уже сегодня ждут от выпускников не только базовых знаний, но и умения работать с искусственным интеллектом. помогает быстрее анализировать данные, готовить презентации, планировать задачи – то есть быть эффективнее в учебе и в работе. Мы рады, что Сбер открывает эти возможности студентам прямо сейчас», – Надежда Грошева, декан Байкальской международной бизнес-школы ИГУ.