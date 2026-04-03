Жители Байкальских регионов могут сэкономить более 500 млн рублей в год

Сбер при поддержке Федеральной налоговой службы (ФНС России) в сентябре 2025 запустил платформу социальных налоговых вычетов. К сервису уже подключились более 190 компаний региональной сети Байкальского банка из сферы медицины, образования и спорта.

Клиенты этих компаний теперь могут получить налоговый вычет в приложении СберБанк Онлайн в один клик. Вернуть можно до 15% расходов за 2024 год и до 22% — за 2025-й. Пользователю достаточно один раз дать своё согласие (бессрочное) в СберБанк Онлайн: ввести в поиске «Налоговый вычет», выбрать помощника по налогам в ассистенте Салют и следовать подсказкам системы.

Если поставщик услуг уже интегрирован с платформой Сбера, дальнейший процесс для клиента произойдёт автоматически. Сервис проанализирует совершённые операции и сформирует нужные справки. Данные поступят в личный кабинет организации в СберБизнес — компания подтвердит их и отправит в ФНС. После этого останется получить уведомление, зайти в личный кабинет налоговой и онлайн подписать заявление на вычет.

Даже если компания ещё не подключена к платформе, сервис всё равно рассчитает сумму потенциального возврата и выдаст подробную инструкцию с чек-листом для самостоятельного оформления вычета.

«Люди будут чаще выбирать бизнес, который уже подключил этот сервис, ведь с его помощью легко вернуть расходы за прошлый год и текущий. Поэтому спортивным клубам, клиникам и образовательным центрам выгодно подключиться к платформе Сбера, так как это позволит их клиентам автоматически получать налоговый вычет прямо через мобильное приложение. Всего же за год социальный налоговый вычет может сэкономить более 500 млн рублей клиентам Байкальского банка (из которых 200 млн – жителям Иркутской области), по уже подключенным к сервису компаниям», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Платформа социальных налоговых вычетов помогает компаниям не только автоматизировать типовые операции, но и повысить лояльность клиентов без дополнительных вложений. В планах на 2026 год — масштабное подключение иркутских предприятий из сфер образования, медицины и спорта.