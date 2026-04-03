ПСБ продает Саянскхимпласт и его активы за 30,3 млрд рублей

ПСБ 4 апреля открывает прием заявок на аукцион по продаже 100% уставного капитала АО «Саянскхимпласт», а также 100% уставного капитала ООО «Саянскгазобетон», ООО «БизнесАктив», ООО «Вектор», и 99,999% уставного капитала ООО «БизнесИнтеллект».

Начальная цена реализации активов, выставленных единым лотом, составляет 30 332 654 000 рублей, шаг аукциона - 1% или 303 326 540 рублей, задаток 20% (6 066 530 800 рублей).

Прием заявок заканчивается 10 апреля, аукцион в формате онлайн пройдет 13 апреля электронной площадке АО "РАД" по адресу: www.lot-online.ru.

АО «Саянскхимпласт» создано в 1998 году и представляет комплекс крупнотоннажных производств хлорорганического профиля, связанных в единый производственный цикл с использованием сырьевых, энергетических ресурсов и всех промежуточных и побочных продуктов. Является системообразующим предприятием г. Саянск Иркутской области, производит поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С), соду каустическую (натр едкий), кислоту соляную синтетическую техническую, гипохлорит натрия, средство отбеливающее комплексного действия на основе гипохлорита натрия серии «Белизна».

Обеспечивает 30% выработки поливинилхлорида России и 15% выработки каустической соды. Производственные мощности предприятия: по ПВХ - 309 тыс. тонн в год, по каустической соде - 223 тыс. тонн. Основными покупателями поливинилхлорида являются крупные производители строительных материалов из ПВХ, расположенные в центральной части России.

ООО «Саянскгазобетон» занимается производством газобетонных блоков автоклавного твердения. Максимальная мощность по производству газобетонных блоков составляет 260 000 куб. м. В компоновку производственной площадки заложена возможность расширения производства до 360 000 куб. м. Кроме того, в 2021-2023 годах ООО «Саянскгазобетон» реализовало инвестпроект по созданию производства силикатных изделий. Максимальная производственная мощность по силикатным изделиям составляет 30 000 000 штук условного кирпича.

Основная часть производимой продукции реализуется на территории Иркутской области, а также на территории Красноярского края, Республики Бурятия, Забайкальского края, других субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Газобетонные блоки и силикатные изделия предназначены для использования как в индивидуальном жилищном строительстве, так и в строительстве многоквартирных жилых домов. ООО «Саянскгазобетон» обеспечено собственной сырьевой базой по песку (Шерагульское месторождение), а также ведет работы по геологическому изучению и разведке на двух месторождениях.

ООО «БизнесИнтеллект» владеет железнодорожными цистернами, объектами недвижимости, земельными участками и занимается сдачей этого имущества в аренду: АО «Саянскхимпласт» - офисного помещения в Иркутске и железнодорожных цистерн для перевозки натра едкого, прочим контрагентам - недвижимого имущества.

ООО «Вектор» выполняет функцию торгового дома, через который осуществляется реализация основной продукции АО «Саянскхимпласт»: поливинил хлорид суспензионный, натр едкий технический, кислота соляная синтетическая техническая, рассол очищенный.

ООО «БизнесАктив» владеет долями в уставных капиталах ООО «Аталанское» (99% доли), ООО «БизнесИнтеллект» (99,999% доли).