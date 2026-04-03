В Усть-Куте открылся обновленный офис Сбера с уникальным дизайном

В Усть-Куте на улице Кирова, 21а торжественно открылся обновленный офис Сбера. В мероприятии участвовали представители муниципалитета, бизнесмены города и руководители Иркутского отделения Сбера.

Оформление пространства посвящено городу Усть-Куту, железнодорожной станции Лена и речному порту Осетрово. При входе гостей встречает арка «Северные ворота» — именно отсюда начинался путь по Лене до Ледовитого океана.

На стенах — ключевые вехи истории края: от основания острога в 1631 году и солеваренного завода до строительства Байкало-Амурской магистрали, организации нефтедобычи и завода полимеров, открытого в 2025 году.

Обновленный офис Сбера представляет собой функциональное пространство, комфортное для всех клиентов. Специально оборудованы зоны отдыха для маломобильных граждан, есть детская игровая площадка с интерактивной стеной «Завод полимеров». В офис можно приходить с собаками до 35 сантиметров в холке.

«Сбербанк проводит постоянную работу по совершенствованию наших офисов. Сейчас мы поменяли концепцию обслуживания клиентов, у нас появились новые устройства самообслуживания дизайн-решения, которые направлены на то, чтобы человек получал больше эмоционального удовольствия от посещения отделений», — Олег Вишневский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка.

«У нас была встреча с представителями руководства Сбербанка, и мы договорились, что культурная история Усть-Кута обязательно должна быть использована в реконструкции. Сбербанк нас услышал. Мы прошли по офису, посмотрели — здесь и про порт история, и про сам город. Все, что хотели отразить — отразили. Офис сделали уютный, современный. Здесь очень много всего предусмотрено для удобства наших жителей», — Евгений Кокшаров, глава города Усть-Кута.

«Очень понравилась атмосфера. Всё современное, а на стенах — история нашего города. Теперь сюда можно даже с детьми прийти: есть игровая зона, кофемашина. Всё красиво, уютно. Мы очень благодарны Сберу за внимание и заботу о нас и нашем городе», — Айдана Эрали, посетительница обновлённого офис.

В обновлённом офисе доступны все стандартные банковские услуги, а также подключение цифровых сервисов экосистемы Сбера: СберПрайм, СберЗдоровье, СберПраво, выгодные тарифы связи, установка и обновление мобильного приложения Сбербанк Онлайн, консультации для самозанятых и предпринимателей.