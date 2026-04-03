Задержана группа иркутян по подозрению в вымогательстве и похищении людей

Мужчин в возрасте от 21 до 30 лет задержали в Иркутске. Они подозреваются в похищении людей и вымогательстве денег. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщили в региональной полиции.

По данным МВД, в ноябре 2023 года указанные лица по предварительному сговору, угрожая пистолетом, похитили 24-летнего парня и вывезли его на берег реки. Под угрозой применения насилия они потребовали от него 475 тысяч рублей, заявив о несуществующем долге. После передачи денег преступники скрылись.

Подобный инцидент произошел и в июле 2024 года. В Ленинском округе Иркутска похитили 41-летнего местного жителя. Злоумышленники удерживали пострадавшего до тех пор, пока он не сообщил все интересующие нарушителей сведения.

Сейчас оперативники устанавливают возможную причастность задержанных к другим преступлениям. Проведен обыск по 13 адресам. Изъяты пистолет ПМ, травматический пистолет, гладкоствольное охотничье ружье «Бекас», винтовка «Мосина» со сбитыми номерами, травматический пистолет с признаками переделки под боевое оружие, более 150 патронов разного калибра, а также 12 сотовых телефонов. Оружие направлено на баллистическую экспертизу. Личный транспорт предполагаемых преступников помещен на арестплощадку.