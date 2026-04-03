Более 2 млрд рублей выделят на завершение строительства ОЭЗ «Ворота Байкала» в Приангарье

Совместное заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в Сибирском СФО и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» прошло в национальном центре «Россия» в Красноярске. Оно было посвящено развитию внутреннего туризма в регионах Сибири, в том числе Иркутской области, сообщили в правительстве Приангарья. В рамках встречи стало известно о намерении выделить более 2 млрд рублей на завершение строительства ОЭЗ «Ворота Байкала».

«В 2026–2028 годах региону уже предусмотрена субсидия по проекту "Пять морей и озеро Байкал" в размере 2,1 млрд рублей на завершение строительства обеспечивающей инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ворота Байкала", способствующей строительству туристической инфраструктуры», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он также добавил, что в 2025 году четырем компаниям присвоен статус резидента ОЭЗ. Таким образом, в ОЭЗ сегодня зарегистрировано 29 резидентов с общим планируемым объемом инвестиций порядка 15,6 млрд рублей.