Мусороперерабатывающий кластер появится в Ангарске

ООО «РТ-НЭО Переработка отходов» в апреле 2026 года приступит к строительству современного мусороперерабатывающего кластера на территории Ангарского городского округа. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

На предприятии планируется перерабатывать 405 тысяч тонн отходов в год. Будет создано более 300 новых рабочих мест. Этот объект поможет обеспечить уменьшение захоронения мусора более чем на 50%.

В настоящее время проект прошел ключевые подготовительные этапы: получены положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное решение Федеральной антимонопольной службы, подтверждено соответствие проектной документации требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также получено разрешение на строительство.

После запуска на предприятии будет производиться сортировка твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, переработка органической фракции методом компостирования, а также подготовка вторичных материальных ресурсов для дальнейшей переработки. Вторым этапом планируется создание экотехнопарка, который должен объединить местных производителей.

Применение современных технологий позволит существенно снизить выбросы от действующего полигона в атмосферу. Планируемый к строительству кластер не имеет аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке, а по уровню технологичности станет одним из самых современных в России.

На сегодня начались работы по подготовке строительной площадки.