Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 апреля: 11 892,2998 руб/1 г золота и 181,9700/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 892,2998 руб.
- 1 грамм серебра - 181,9700 руб.
- 1 грамм платины - 4 896,0098 руб.
- 1 грамм палладия - 3 750,1899 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 347,4500 р. (2,84%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,4000 р. (5,90%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 166,2200 р. (3,28%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,6501 р. (1,36%).