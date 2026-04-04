Хакера из Иркутска оштрафовали на полмиллиона рублей за взлом 101 аккаунта

Иркутского 22-летнего хакера признали виновным во взломе 101 аккаунта жителей Алтайского края. Молодому человеку вынесли приговор, сообщает алтайская полиция.

По данным правоохранителей, парень занимался взломом аккаунтов в период с февраля 2023 года по октябрь 2024 года. Он создал фишинговый сайт, не отличающийся от музыкального сервиса крупнейшей отечественной соцсети, где предлагалось получить бесплатную годовую подписку при помощи авторизации через мессенджер. Таким образом он похищал данные пользователей, а потом продавал их: стоимость одного профиля составляла от 250 до 400 рублей.

Суд назначил хакеру штраф в размере 450 тысяч рублей, которые он обязан выплатить в течение девяти месяцев.