Нетрезвая женщина въехала на иномарке в четырех пешеходов в Братске

Авария произошла в городе Братске Иркутской области. 45-летняя водитель автомобиля «Тойота Спринтер» въехала в четырех молодых людей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился на улице Вокзальной в жилом районе Гидростроитель. Женщина въехала в четырех пешеходов в возрасте от 16 до 18 лет. В результате случившегося 18-летнему молодому человеку и трем девушкам 16-17 лет потребовалась медицинская помощь, двое пострадавших госпитализированы.

Во время разбирательств выяснилось, что водитель была пьяна. Концентрация алкоголя составила 0,72 мг/л – в 4,5 раза больше допустимого значения.

Возбуждено административное дело, автомобиль помещен на спецстоянку.