Большинство участков освободили от талых вод в Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области рассказало об обстановке, связанной с подтоплением двух населенных пунктов. В настоящее время большинство участков удалось освободить от талых вод, сообщили в ведомстве.

«Остаются подтопленными талыми водами 13 приусадебных участков: в Хомутово Иркутского округа – 12 участков, в Большой Елани Усольского района – один участок», – пояснили в МЧС.

За сутки освободились от воды семь участков в селе Хомутово Иркутского муниципального округа.

На местах продолжают откачку с придомовых территорий. В селе Хомутово организовано проведение мониторинга уровня талых вод, при помощи инженерной техники проводят работы для планировки внутрипоселковых дорог. К работам привлечены 45 человек, 13 единиц техники.