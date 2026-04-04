Мэр: Самая большая в Иркутске школа будет открыта 6 апреля

Самая большая в городе Иркутске и регионе школа на 1550 учащихся, расположенная на улице Ярославского в Ленинском округе, готова к открытию. В понедельник, 6 апреля, здесь состоятся первые классные часы. Об этом сообщил в соцсетях мэр Руслан Болотов.

«Идут последние приготовления к открытию самой большой школы в регионе – № 58 на улице Ярославского в Ленинском округе. В понедельник здесь пройдут классные часы, а затем, немного позже, начнется учебный процесс», – сообщил градоначальник.

У каждого ученика будет пропуск – попасть по нему он сможет только в свое учебное крыло. Школа будет работать по полному циклу: утром ребята будут посещать уроки, вечером – кружки по интересам.

Здание состоит из девяти корпусов с учебными классами, лабораториями. Есть информационно-библиотечный центр с читальным залом на 120 мест, современный пищеблок с обеденным залом на 720 мест, бассейн, спортивный зал, стадион и различные площадки. Для творческого развития предусмотрены актовый зал, амфитеатр, телестудия и хореографический класс.

В дальнейшем планируется привести в порядок прилегающую к учреждению территорию: остановочный пункт, парковку, будут проработаны вопросы с маршрутами автобусов, а также с качеством дорожного покрытия – подготовлен проект на ремонт дороги, ведущей к школе и строящемуся рядом жилому комплексу.

«Торжественное открытие состоится 6 апреля. С нетерпением ждем детей в нашем новом обновленном здании», – резюмировал директор Алексей Тугарин на видео, опубликованном в соцсетях мэра.