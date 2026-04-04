Злостный нарушитель ПДД из Иркутска лишился премиальной Toyota Land Cruiser

Водитель из Иркутска, злостно нарушающий правила дорожного движения, стал пешеходом – его лишили права управления автомобилем и конфисковали личный транспорт. Подробности сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

По данным ведомства, мужчину за неоднократные нарушения ПДД сначала привлекли к административной ответственности, а затем к уголовной. По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Кроме того, в рамках уголовного производства было принято решение конфисковать премиальную Toyota Land Cruiser, принадлежащую осужденному. Транспортное средство обращено в собственность государства.