«Откатились на 10 лет назад»: эксперт раскрыл, как блокировки бьют по карману предпринимателей

Блокировки Телеграма и сбои интернета ломают бизнес: трудозатраты выросли на 300%, а охваты в соцсетях рухнули на 40%. Эксперт по вопросам пиара и маркетинга в социальных медиа Александр Откидач рассказал корреспонденту СИА, как предприниматели выживают в условиях «цифровой зимы», почему новый мессенджер MAX — это пока «сырой и бесполезный продукт», и как бизнес вынужден уходить в «серую зону» ради выживания.

Ломаются коммуникации: бизнес откатился на 10 лет назад

Переход на национальный мессенджер, который позиционируется как современная замена зарубежным платформам, вызывает у бизнеса всё больше вопросов. По мнению эксперта, новый сервис пока не способен обеспечить привычный уровень бизнес-коммуникаций и взаимодействия с клиентами.

«Ломается сам процесс коммуникации. Национальный мессенджер, который нам подпихнули, как "грамотную замену", по функционалу пока бесполезен для бизнеса, а с точки зрения построения коммуникации с клиентом мы откатились лет на 10 назад. Конечно, это неприятно и бизнесу, и клиенту», – пояснил Александр Откидач.

Несмотря на это, собеседник признаёт, что вынужден «вовсю работать» в новом сервисе, поскольку альтернативы нет. Однако он называет платформу «сырым продуктом». Основные претензии — отсутствие таргетинга и аналитики.

«Через пару лет MAX, возможно, станет чем-то вроде Вайбера. Пока для бизнеса это сырой, неудобный, неопрятный и практически бесполезный продукт. Ни таргетинга, ни аналитики данных. Даже комментарии в канале для обратной связи можно получить через стороннего бота, а если пользователь захочет оставить комментарий с фото, то это платная опция. В общем, ужас ужасный».

Эксперт считает, что новый мессенджер может стать реальной альтернативой, но для этого потребуется время и серьёзная доработка функционала.

Последствия блокировок: трудозатраты выросли в 3 раза, охваты рухнули на 40%

Блокировка Телеграма затронула все деловые переписки: у пользователей не грузятся видео и файлы, нет возможности позвонить или отправить голосовые сообщения, зайти в историю и найти нужные документы и информацию. Трудозатраты на коммуникацию, отметил эксперт, выросли в 2–3 раза, а охваты во всех соцсетях, даже национальных, рухнули.

«Поскольку человек перестал успевать делать базовые личные вещи, то он стал пользоваться соцсетями меньше. Как следствие — потеря охватов и эффективности работы на 20–40%. Когда человек запуган и у него ничего не работает, то и рекламу в интернете он уже видит хуже и откликается на неё меньше. А учитывая то, что та же реклама во „ВКонтакте“ стала сразу на 5% дороже, то мы опять приходим к тому, что любая коммуникация в интернете стала сложнее и затратнее», — отметил Александр Откидач.

Контракты под угрозой: всё вылилось в «кассовый разрыв»

Ограничения Телеграма, подчеркнул предприниматель, влияют на контракты. Службы безопасности, юридические отделы и бухгалтерии, в чьи компетенции не входят вопросы оперативных продаж, спешат снять с себя ответственность и предлагают полностью переиграть договоры. Юридических оснований – полной блокировки Телеграма – ещё нет, но все уже напуганы. Обсуждение новых договоров, конкурсы — всё это затягивается на месяцы, но отделы маркетинга просят не останавливать работу, потому что у них «планы горят».

«Лично для меня это вылилось в «кассовый разрыв». У меня на стопе все личные планы, потому что я, по факту, кредитую своих клиентов, пока они решают свои вопросы. Каждый просит «войти в положение». Приходится входить. Но на сколько меня хватит? — сказал бизнесмен. — Слава Богу, ковид нас научил, и мы для своих партнёров стали каменной стеной. Кто бы знал, что ковид — это лишь «цветочки» по сравнению с инициативами Минцифры».

«Староверы» выигрывают: мультиканальность — залог выживания

По данным эксперта, с учётом текущих реалий лучше вести активность одновременно во всех социальных сетях.

«Я никаких иллюзий не питаю уже давно, поэтому мы с 2009 года работаем сразу во всех социальных сетях, каких только можно. Молодые кадры, которые хотели ко мне устроиться, называли меня "старовером", потому что я предлагал им выстроить коммуникацию в "Вайбере", "Одноклассниках" и на "Авито". Ибо я знаю точно: в некоторых нишах рынка "Одноклассники" — вообще одна из самых топовых площадок», — подчеркнул Александр Откидач.

Двойные стандарты: «100% моих заказчиков требуют работу в запрещённых сетях»

По словам эксперта, работать приходится даже в запрещённых социальных сетях, поскольку этого требуют заказчики.

«Видите ли, я занимаюсь рекламой. Мы — практически последняя цепочка в деле работы бизнеса. Заказчику нужны продажи. Поэтому ему всё равно, где мы будем давать рекламу. Мы должны её давать там, где это эффективно. Но дело в том, что эффективно до сих пор там, где запрещено или замедлено. А в договорах это не проведёшь. К сожалению, будущее рынка — за рекламными агентствами с двойными договорами», — предупреждает эксперт.

По его словам, сейчас нередко заключается «белый» договор по работе с «белыми» соцсетями, в котором сразу учтены затраты на работу с запрещёнными соцсетями.

«По большому счёту, предприниматели загнаны в угол и деваться им некуда. Не продашь — вылетишь с рынка. Приходится рисковать», — резюмировал собеседник.