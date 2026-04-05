Ограничение движения большегрузов введут в Иркутском округе на месяц

Администрация Иркутского муниципального округа вводит ограничение движения большегрузного транспорта на автодорогах общего пользования местного значения. Оно будет действовать в период с 15 апреля по 15 мая.

«Это связано с состоянием дорог в весенний период и нагрузкой, которую оказывает транспорт на магистраль. В период введения временного ограничения движения установлены предельно допустимые нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без: на одноосные тележки – 6 тонн, на двухосные тележки – 5 тонн, на трехосные тележки – 4 тонны», – сообщили власти в соцсетях.

Ограничения движения не коснутся: международных грузоперевозок; пассажирских автобусов; дорожно-эксплуатационной техники; транспорта для ликвидации ЧС и аварийных работ; спецтехники с маячками и сиренами; автомобилей федеральных органов власти; военной и самоходной техники с вооружением; а также перевозок продуктов питания, животных, лекарств, ГСМ, семян, кормов, почты и почтовых грузов.