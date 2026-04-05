СК возбудил дело из-за разрушающегося дома в Иркутской области – в нем живут люди

Нарушение жилищных прав граждан выявили в Иркутской области. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«В социальных медиа сообщается об аварийном состоянии дома в Иркутске, в котором отсутствует отопление, здание разрушается. Отмечается, что управляющей компанией осуществляется ненадлежащее обслуживание», – говорится в сообщении.

Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». О ходе расследования будет доложено председателю СК России Александру Бастрыкину.