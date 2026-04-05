Половину подтопленных участков освободили от воды за сутки в Иркутской области

Борьба с подтоплениями продолжается в Иркутской области. За сутки освободили половину участков от зашедшей на них воды, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«За прошедшие сутки от талых вод освободили шесть приусадебных участков в селе Хомутово Иркутского муниципального округа. Остаются подтопленными в Хомутово шесть участков и в Большой Елани Усольского района – один участок», – рассказали в МЧС.

Продолжается ликвидация последствий произошедшего. Ведется откачка талой воды с придомовых территорий. В селе Хомутово организован мониторинг уровня талых вод, при помощи инженерной техники проводят работы для планировки внутрипоселковых дорог.