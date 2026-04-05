Корейский ресторан «Чико» закрыли в Иркутске

В Иркутске прекратил работу ресторан корейской кухни «Чико». Сегодня он принимал гостей последний день.

«Мы завершаем главу "Чико" в Иркутске – с невероятной теплотой, искренней благодарностью и огромной любовью к каждому гостю. До 5 апреля включительно наш ресторан на Карла Маркса, 26 будет по-прежнему наполнен ароматами, искренними улыбками и теми самыми любимыми блюдами», – сообщается в соцсетях организации.

«Чико» специализировалось на азиатской кухне. Кафе открылось в октябре 2023 года. В меню присутствовали блюда азиатского стритфуда: корн-доги с тянущимся сыром, токпокки, карри райс, рамен, поке, кукси, бибимпап, кимпаб, а также десерты и напитки.