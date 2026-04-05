Экс-судья Иркутского областного суда возглавил службу по тарифам региона

В службе по тарифам Иркутской области сменился руководитель. Исполняющим его обязанности стал Александр Папуша, бывший судья Иркутского областного суда, следует из данных на сайте регионального правительства.

Папуша являлся председателем судебного состава по рассмотрению в первой инстанции дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Имеет юридическое образование, которое получил в Байкальском государственном университете.

Прежде должность руководителя службы с 2015 года занимал Александр Халиулин. До этого он работал заместителем руководителя службы по тарифам Приангарья.