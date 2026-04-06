Номинальная зарплата в России выросла в пять раз: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: номинальная зарплата в России выросла в пять раз, средний срок ипотеки в РФ достиг минимума за три года, ЦБ будет вынужден ускорить снижение ставки, а в Иркутске открывается самая большая в регионе школа. Подробнее – в обзоре СИА.

Рост зарплаты

Среднемесячная номинальная зарплата в России за минувшие 15 лет выросла в пять раз, следует из данных Росстата. В 2010 году она составляла около 21 тыс. рублей в месяц, в 2025 году – около 100 тыс. рублей. Больше всего, по данным статистов, зарплаты растут в четвертом квартале каждого года, что нередко связано с досрочными выплатами перед праздниками и начислением годовых премий.

Рекорд по сроку

Средний срок ипотеки в РФ в феврале достиг минимума за три года, составив 23 года 10 месяцев. Это на два года пять месяцев, или 29 месяцев, меньше, чем в январе, а также на два года, или 24 месяца, – чем в феврале прошлого года. Вместе с тем средневзвешенная ставка по ипотеке в феврале выросла сразу на 2,3 процентного пункта – до 9,9%.

Ускорение снижения

Аналитики «Финам» сообщили, что ЦБ будет вынужден ускорить снижение ставки. Это связано с тем, что уже отмечаются падение ВВП, закрытия малого бизнеса, сокращение персонала и фонда оплаты труда на крупных предприятиях, среднее число отработанных часов за неделю и другие явления. Промедление в этом вопросе «может вылиться в полноценный экономический кризис», считают эксперты.

Открытие школы

Самая большая в городе Иркутске и регионе школа на 1550 учащихся, расположенная на улице Ярославского в Ленинском округе, готова распахнуть свои двери. Сегодня здесь пройдет торжественная церемония открытия, а также первые классные часы. Чуть позже стартуют занятия. У каждого ученика будет пропуск – попасть по нему он сможет только в свое учебное крыло. Школа будет работать по полному циклу: утром ребята будут ходить на уроки, вечером – на кружки по интересам.

Борьба с паводками

В Приангарье за прошедшие выходные удалось освободить от талых вод почти все подтопленные участки. Остаются подтопленными в Хомутово Иркутского округа шесть участков и в Большой Елани Усольского района – один участок. Идет ликвидация последствий произошедшего. Ведется откачка талой воды с придомовых территорий, продолжается мониторинг ситуации.