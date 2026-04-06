Без виз еще на год: Китай продлил соглашение с Россией для укрепления туризма

Китай официально уведомил Россию о готовности продлить действие безвизового режима для граждан РФ еще на один год. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на российский МИД. Сейчас режим действует до сентября 2026 года, новое соглашение позволит сохранить его до сентября 2027-го.

В ведомстве отметили, что сейчас совместно с китайскими партнерами прорабатываются технические детали сохранения порядка взаимных поездок. Напомним, указ о безвизовом въезде для граждан КНР Владимир Путин подписал 1 декабря 2025 года, разрешив находиться в стране до 30 дней.

Решение о продлении визовых послаблений выглядит логичным на фоне взрывного роста туристического потока из Китая. По данным аналитиков мобильного оператора T2, в 2025 году количество китайских туристов, приезжающих в Иркутскую область со своими SIM-картами, выросло на 37% по сравнению с предыдущим годом (в целом по России рост составил 31%).

Эксперты отмечают, что пик посещаемости приходится на период с января по март. В это время Приангарье входит в топ-5 регионов по популярности среди граждан КНР благодаря уникальному байкальскому льду.