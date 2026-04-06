Агротуризм на миллион: фермеры Иркутской области могут стать лучшими в России

В России продолжается прием заявок на первую всероссийскую премию «Мастера сельского и агротуризма». Свои проекты могут представить и представители Иркутской области. Подать онлайн-заявку можно до 8 мая на официальном сайте премии.

Премия направлена на стимулирование создания и поддержку лучших проектов в сфере сельского туризма, повышение качества туристических продуктов и содействие развитию сельских территорий. Участники могут заявить о себе в семи номинациях, включая лучшее средство размещения, туристический маршрут, сувенир и маркетинговые материалы.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Анна Турушева, агротуризм — одно из модных направлений АПК Приангарья. Конкурс дает фермерам региона возможность не только побороться за звание лучшего, но и рассказать о своих объектах широкой аудитории, привлекая внимание к ресурсам сельской местности.

Итоги премии будут подведены в июне. Победителей наградят на торжественной церемонии в Москве.