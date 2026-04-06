Существенное ограничение: Минцифры признало, что iPhone невозможно проверить на VPN

Новости

Минцифры направило крупнейшим российским интернет-компаниям методические рекомендации по выявлению VPN-сервисов. Документ, подлинность которого подтвердили источники РБК, признает: поиск VPN на устройствах под управлением iOS (iPhone) «существенно ограничен».

Причина — в политике Apple

В рекомендациях поясняется, что операционная система iOS не позволяет сторонним приложениям собирать информацию о работе других программ. Это делает невозможным прямой мониторинг использования VPN-клиентов на смартфонах Apple.

Что требуют от бизнеса?

Напомним, на совещании 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев поручил компаниям (включая «Сбер», «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon, Avito) к 15 апреля ограничить доступ пользователям с включенным VPN. За невыполнение грозят лишением IT-льгот и исключением из «белого списка» социально значимых ресурсов.

Как предлагается искать VPN?

В методичке описан трехэтапный алгоритм проверки:

  • Проверка IP-адреса: Сравнение адреса пользователя со списками российских IP и заблокированных адресов Роскомнадзора.
  • Анализ приложения: Проверка на наличие средств обхода блокировок внутри собственного приложения (если оно есть у пользователя).
  • Проверка других ОС: Анализ устройств на Windows и MacOS.

Однако для iPhone второй этап практически невыполним из-за ограничений iOS, поэтому компаниям придется полагаться в основном на косвенные признаки, такие как частая смена стран или несовпадение геолокации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес