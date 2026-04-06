95,8% новых депозитов в марте оформлены на срок до полугода

Почти все новые депозиты в марте оформлены на срок до полугода – 95,8%, из них на трехмесячные пришлось 56,7%. Доля годовых вкладов составила лишь 3,2%, на сроки от одного до трех лет – около 4%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Финуслуг».

Статистика ЦБ также фиксирует рост краткосрочных размещений: в феврале доля вкладов до полугода достигла почти 40% от общего объема. В 2023 году доминировали среднесрочные депозиты – от полугода до года.

В условиях снижения ключевой краткосрочные депозиты часто оказываются более доходными, чем длинные, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Банки заранее закладывают в условия вкладов свои ожидания по смягчению политики ЦБ, поэтому рынок постепенно смещается в сторону коротких продуктов, а потребители выбирают их еще и из-за большей гибкости – при необходимости деньги можно быстрее забрать без потери процентов.

Ранее стало известно, что 72% россиян готовы перевести свои повседневные операции в один банк, если он предложит наиболее выгодные и понятные преимущества за лояльность. Определяющими условиями для респондентов стали повышенные проценты по вкладам и большой выбор категорий кешбэка.