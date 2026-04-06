Доллар по 80: рубль отыграл потери марта благодаря нефти и перешел к укреплению

В марте российская валюта пережила резкие колебания: сначала рубль обновил полугодовой минимум, но затем совершил стремительный отскок. Во второй половине месяца курс доллара упал ниже 80 рублей, отыграв основные потери благодаря росту цен на нефть.

Что качало рубль в марте?

Волатильность была вызвана сочетанием факторов. С одной стороны, предложение валюты было ограничено: Банк России сократил продажи в 2,5 раза из-за приостановки бюджетного правила, а экспортеры еще не получили выгоду от высоких цен на нефть из-за временного лага. С другой стороны, восстанавливающийся импорт создавал высокий спрос, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Ключевым драйвером восстановления стали геополитика. Военная операция на Ближнем Востоке спровоцировала резкий рост цен на нефть (Brent приближалась к $120), что начало оказывать поддержку рублю, несмотря на риски для российского экспорта из-за ситуации в Украине.

Прогноз на апрель: консолидация

В апреле эффект от дорогой нефти сохранится, но укрепление рубля может замедлиться. Давление окажут высокая налоговая нагрузка и относительно жесткая денежно-кредитная политика (ЦБ снизил ставку до 15%, но она остается высокой).

Эксперты БКС Мир инвестиций прогнозируют, что в апреле курс доллара будет колебаться в диапазоне 78,4–80,2 рубля, а юань — 11,36–11,63 рубля.


Реклама на сайте

