Названы самые продаваемые автомобили с пробегом в первом квартале 2026 года

В Иркутской области за первые три месяца 2026 года приобрели на 11% больше машин с пробегом, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики автомобильного портала Дром отмечают, что рост продаж подержанных машин демонстрирует привлекательность вторичного рынка для автолюбителей.

Вторичный рынок для покупателя стал более интересным. Это происходит как из-за низкой покупательской способности, так и по причине все еще высоких ставок на кредиты, кроме того, утильсбор ограничил доступность новых иномарок.

«Рост продаж в первом квартале особенно заметен на фоне низкой базы, которая возникла в прошлом году, когда спрос на автомобили падал в начале года. Мы видим, что объем продаж авто с пробегом в первом квартале практически достиг показателей аналогичного периода 2024 года», – уточнили эксперты.

При этом, средняя стоимость купленных авто выросла на 3% до 871 тыс. рублей. Среди сотни популярных моделей доля продаж бюджетных авто по стоимости «до миллиона» рублей составила 79%, в ценовом сегменте 1–1,5 млн рублей – 11%.

Среди популярных моделей в первом квартале выросли продажи у Toyota Nadia и Subaru Levorg (в два раза), у Mazda 3 (+98%) и Honda Freed (+95%). Рост продаж за год также показали Mazda CX-5 и Honda Vezel (по +77%), Nissan Almera (+76%), а также Mazda Axela (+72%).

В лидерах по росту спроса (+61%) остаются китайские бренды, которые продолжают наращивать свою долю на вторичном рынке. На сегодня она составляет 2%. Популярными моделями стали Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Coolray.

Немецкие бренды выбирали на 21% чаще, чем год назад. Лидеры – это Mercedes-Benz E и С классов, а также Volkswagen Polo. Последний показал рост продаж на 50%. Также значительно за год выросли продажи Volkswagen Touareg (+27%), Mercedes-Benz S (+74%) и Volkswagen Tiguan (+123%).

Японские авто с пробегом выбирали на 13% чаще в первом квартале этого года. Лидерами благодаря большому объему предложения остаются три модели Toyota – это Corolla, Camry и Corolla Fielder. Значительный рост продаж показали Honda Fit (+27%), Toyota Caldina и Toyota Vitz (по +20%), а также Toyota Wish (+64%) и Toyota RAV4 (+28%).

Модели других европейских стран и американские бренды приобретали на 12% чаще. Традиционно популярными у россиян стали надежные Ford Focus, Renault Logan и Renault Duster. Последний показал рост продаж на 20%. Также значительно за год выросли продажи Ford Mondeo (+33%), Land Rover Range Rover (+40%), Skoda Rapid (+80%), Ford Escape (+53%).

Спрос на корейские автомобили вырос в первом квартале на 10%. В лидерах продаж Hyundai Solaris и Kia Rio. Сохраняется достаточно высокий спрос в размере 30-50% на модели Kia Sorento, Hyundai Creta, Hyundai ix35 и Kia Ceed.

Отечественные авто единственные показали падение продаж на 7%. Среди лидеров продаж Лада «семерка» (-13%), Лада 4x4 2121 Нива (-1%) и Лада «шестерка» (-10%). В первом квартале спрос все же вырос на некоторые модели: Лада Гранта (+29%), Chevrolet Niva (+22%) и УАЗ Патриот (+41%).

Напомним, что автолюбители Иркутской области в январе приобрели на 14% меньше машин с пробегом, чем в декабре 2025 года. За месяц больше всего просели продажи американских и европейских брендов – на 21%, а меньше всего – корейских автомобилей – на 7%.