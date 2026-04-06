ЦБ повысил коэффициенты ОСАГО для регионов с высоким уровнем мошенничества

Средняя стоимость полиса ОСАГО в Ингушетии после расширения тарифного коридора выросла в 2,8 раза по сравнению с сентябрем–декабрем, в Новосибирской области – в 2,2 раза, подсчитали для «Известий» в сервисе bip.ru. Резкий рост подтвердили и в «Сравни», отметив, что эти регионы входят в «красную зону» с высоким уровнем недобросовестных действий в сфере ОСАГО.

С 9 декабря 2025 года ЦБ расширил тарифный коридор по ОСАГО на 15% в обе стороны и пересмотрел территориальные коэффициенты. Для Ингушетии и Новосибирской области показатель удвоился из-за высокой убыточности и недостаточности собранных премий для покрытия выплат, пояснили в регуляторе.

В целом по стране больше платить стали начинающие водители – полис для них подорожал в среднем на 14%. Страховщики рассматривают их как категорию повышенного риска и после расширения коридора получили возможность закладывать этот риск в цену.

В ЦБ подчеркнули, что изменение коэффициента не привело к росту цен по всем новым полисам.

Страховщики увеличивают тариф прежде всего для водителей с повышенным уровнем риска и неблагонадежных покупателей. В Новосибирской области больше половины договоров оформили по цене менее 10 тыс. рублей, и лишь 5% стоили более 25 тысяч.

Ингушетия находится в реестре высокорисковых регионов по мошенничеству с 2019 года, Новосибирская область – с 2021-го. За три года без пересмотра тарифов средняя выплата по ОСАГО по стране выросла в полтора раза. Для аккуратных водителей рост оказался минимальным или отсутствовал, в то время как для проблемных сегментов цена объективно увеличилась. В «красных зонах» страховщики фактически субсидировали убытки из общего котла до вмешательства регулятора.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий начисление штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Если нарушение зафиксировано несколько раз за сутки, ответственность наступает только за первый случай.