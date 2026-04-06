Лидеры и аутсайдеры: какие акции принесли до 28% доходности, а какие рухнули на 30%

Первый квартал завершился для российского рынка небольшим ростом. Индекс Московской биржи полной доходности прибавил 2%, а государственные облигации принесли около 4% с учётом купонов.

«Около 80 акций показали прирост более 5% за квартал, что эквивалентно 20% годовых, — отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. — В основном это бумаги, которые не входят в основной индекс. Например, с начала года доходность Роснефти составила 28%, Россети Волги — 28%, Арена-Дата — 28% и ДВМП — 28%».

Из эмитентов с большой капитализацией эксперт выделяет ВТБ (+24%), Русал (+22%) и Роснефть (+15%). Среди лидеров падения — «Самолёт» (-32%), Евротранс (-23%) и X5 Group (-18%).

Между тем российские компании продолжают активно публиковать отчёты по итогам 2025 года. Более шестидесяти эмитентов из нефинансового сектора уже представили результаты: медианное падение чистой прибыли составляет 20%.

«В нефтянке почти у всех прибыль упала в два раза по сравнению с 2024 годом, в чёрной металлургии — ещё сильнее, — обращают внимание эксперты. — Совокупная прибыль по отчитавшимся компаниям (с учётом корректировки на разовое списание у "Лукойла") составила чуть более 3 триллионов рублей. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее».

Одна из причин — увеличение расходов на обслуживание долга на 300 млрд рублей. В следующем году рыночные аналитики ожидают роста прибыли примерно до уровня 2024 года.

Разумеется, не все компании показали снижение. Примерно треть зафиксировала прирост показателей, прежде всего это компании из сектора электроэнергетики, цветной металлургии и некоторые эмитенты IT-сектора. Среди банков картина смешанная, но любопытно, что совокупная прибыль сектора составляет примерно 2,7 трлн рублей при общей прибыли банковской системы в 3,5 трлн. То есть это сопоставимо с уровнем чистой прибыли всего нефинансового сектора.

«Во втором квартале лучше всего обратить внимание на дивидендные бумаги, особенно тех компаний, которые планируют или могут увеличивать дивиденды в будущем, — резюмирует Максим Шеин. — Потому что будущая дивидендная доходность будет подгоняться под доходность ОФЗ. А это значит, что переоценка стоимости акций будет намного выше, чем тот результат, который можно получить при покупке облигаций».

Очевидно, что купоны по облигациям не растут со временем, тогда как дивиденды увеличиваются. Это позволяет заработать примерно в два раза больше на акциях (с учётом дивидендов) на длительном промежутке времени, чем на облигациях.

В пятницу, 5 апреля, индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2760 пунктов.