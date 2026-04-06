Парадокс рынка: почему индекс Мосбиржи падает, пока нефть бьет рекорды

Российский рынок акций находится под влиянием нескольких ключевых факторов, и цена на нефть — далеко не единственный из них. По мнению эксперта БКС «Мир инвестиций» Максима Шеина, если нефть вернется в диапазон $66–70 за баррель, это не станет катастрофой для индекса Мосбиржи при одном важном условии.

Эксперт подчеркивает, что сейчас на рынок сильнее всего влияют два фактора: ситуация вокруг украинского кризиса и скорость смягчения политики Центробанка. При этом именно геополитика обладает наименьшей предсказуемостью.

«Если всё сложится благополучно с точки зрения геополитики, а именно — переговоры возобновятся и рынок увидит конструктивный диалог, тогда снижение цен на нефть до $66–70 за баррель негативно не повлияет на российский рынок. Индекс Мосбиржи будет расти», — резюмирует Шеин.

Он также отмечает парадокс текущей ситуации: несмотря на то, что мировые цены на нефть держатся на высоком уровне, индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2800 пунктов. В пятницу, 5 апреля, индекс закрылся на уровне 2760 пунктов.