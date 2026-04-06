«Государство может постучаться за налогом»: эксперт оценил риски для рынка из-за слухов о сборах со сверхприбылей

На российском фондовом рынке нарастает беспокойство. Инвесторы задаются вопросом: есть ли у рынка драйверы роста на фоне слухов о возможном введении разового налога на сверхприбыль для крупных компаний?

Под ударом, по мнению участников рынка, могут оказаться ключевые сектора: золотодобытчики, банки и нефтегаз.

Эксперт БКС «Мир инвестиций» Максим Шеин подтверждает обоснованность этих опасений. По его словам, именно из-за этого негативного новостного фона аналитики компании дают нейтральный взгляд на российский рынок на горизонте 12 месяцев. Прогноз по индексу Мосбиржи без учёта дивидендов составляет 3300 пунктов.

Тем не менее, краткосрочные драйверы роста остаются. Самый явный из них — дивиденды.

«В этот дивидендный сезон (апрель–июль) рынок ждёт выплаты в размере 2,3 триллиона рублей против 2,6 триллиона в прошлом году», — резюмирует эксперт.