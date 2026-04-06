Фермеры жалуются на закрытие хозяйств из-за обязательной маркировки молочной продукции

Ряд сельхозпроизводителей в Красноярском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и других регионах вынужден прекратить деятельность из-за требований о маркировке молочной продукции. Ассоциация «Народный фермер» обратилась в Минпромторг с просьбой отменить идентификацию таких товаров, сообщают «Известия».

Особенно остро проблема стоит на приграничных и отдаленных территориях, где нет стабильного мобильного интернета. Из-за этого ввод продукции в оборот невозможен, что приводит к порче скоропортящихся товаров и простоям. Внедрение системы также потребовало кратного роста издержек и административной нагрузки.

Фермеры отмечают, что совокупное удорожание производства составляет от 30% до 50%, а в отдельных случаях рентабельность снижается на 100%. Затраты на маркировку в среднем достигают 1 млн рублей при выручке от 2,5 до 3 млн рублей.

Ряд хозяйств был вынужден полностью прекратить переработку, перейти на реализацию сырья или сократить ассортимент и поголовье в три-пять раз. До 70% малых форм либо уходят в серую зону, либо закрываются, что ведет к потере налогов и рабочих мест в сельской местности.

В ассоциации напоминают, что в отраслях с маркировкой делались исключения для ремесленников – например, при производстве обуви или одежды. Фермеры просили аналогичное исключение для малых хозяйств, которые являются источниками налогов и рабочих мест на своих территориях, но получили отказ. При этом система маркировки фиксирует перемещение упаковки, но не гарантирует подлинность содержимого: доля фальсификата молочной продукции на рынке достигла 17,68%.

