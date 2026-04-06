«Эффект пружины»: как пауза Минфина укрепит рубль до 70 за доллар и повлияет на ставку ЦБ

Минфин России принял решение приостановить все операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке до 1 июля. Основная причина — ожидание недобора нефтегазовых доходов в марте и апреле.

«Эффект пружины»: что будет с рублем?

Как отмечает эксперт БКС «Мир инвестиций» Максим Шеин, это решение создает отложенный эффект. С ростом цен на нефть предложение валюты от экспортеров будет расти, но Минфин временно не будет ее покупать.

«По оценкам моих коллег, накопленное предложение валюты может привести к тому, что в мае рубль резко укрепится до 75 или даже 70 рублей за доллар. Это может стать весомым аргументом для Банка России, чтобы ускорить темпы снижения ключевой ставки на заседании 24 апреля», — поясняет эксперт.

Однако аналитики предупреждают, что это укрепление будет носить временный характер. После окончания паузы Минфин вернется на рынок, что развернет курс в обратную сторону.

«Затем стоит ждать возвращения курса рубля выше 80 рублей за доллар. В итоге, к концу года наши коллеги ожидают ставку ЦБ на уровне 12%», — резюмирует эксперт.

Инфляция замедляется

В пользу дальнейшего смягчения политики говорит и динамика инфляции. По данным Росстата, рост потребительских цен за неделю с 24 по 30 марта замедлился до 0,17% с 0,19% неделей ранее.