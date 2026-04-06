«Русал» на коне: как удары Ирана по заводам в ОАЭ открывают для компании путь на рынок США

Иранские удары по алюминиевым заводам в ОАЭ и Бахрейне создали новую реальность на мировом рынке металлов. Оба предприятия были тесно связаны с аэрокосмической отраслью США, и их остановка грозит серьезным дефицитом алюминия.

Дефицит и интерес к «Русалу»

По словам эксперта БКС «Мир инвестиций» Максима Шеина, с рынка может уйти около 4–5% мирового предложения. Компенсировать такой объем в условиях текущего дефицита будет крайне сложно. Такие данные приводит International Aluminium Institute.

«Это создает потенциальный позитив для "Русала". И, судя по данным Bloomberg, компания уже получает запросы из США и Европы о ее свободных мощностях», — отмечает эксперт.

Внутренний рынок под давлением ФАС

Однако на внутреннем рынке ситуация для компании не так однозначна. ФАС требует от «Русала» до 30 апреля изменить условия договоров, если цены для российских потребителей превышали экспортные. Эта мера направлена на сдерживание внутренних цен на алюминий и может стать фактором, препятствующим росту инфляции.

Прогноз по акциям

Аналитики БКС сохраняют нейтральный взгляд на акции «Русала» на горизонте 12 месяцев. Однако в краткосрочной перспективе они видят потенциал роста: котировки могут достигнуть 47 рублей в течение ближайших трех месяцев.