«Черный рефанд» процветает в Сети: мошенники получают товары бесплатно и перепродают их

В интернете сформировалось комьюнити так называемых «рефандеров», которые используют механизмы защиты прав потребителей для получения товаров бесплатно или с большой скидкой, а затем перепродают их. В результате продавцы несут многомиллионные убытки, сообщают «Известия».

«Черный рефанд» охватил электронную торговлю, продажи техники, одежды и даже цветочный бизнес. В распоряжении редакции оказалась инструкция из закрытого канала, где автор детально описывает методы обмана сервиса доставки цветов. Среди схем – частичный возврат с изъятием части товара и полный возврат с указанием «левого» адреса.

Впрочем, представители цветочного бизнеса заявляют, что большинство сервисов доставки уже исправили уязвимости. Эксперт компании MotleyGrass Наталья Канунникова пояснила, что теперь продавец не может отдать заказ без специального кода подтверждения в приложении, а смена способа доставки происходит только через официальный канал площадки.

Источник в московской полиции квалифицирует такие действия как классическое мошенничество. Схема с «частичным рефандом» также является уголовно наказуемой. Убытки ложатся на продавца и платформу, а в итоге страдает конечный потребитель – стоимость товаров и комиссия за доставку увеличиваются.

Юристы отмечают, что серьезные группировки «рефандеров» уже выявлялись, например в Саратове в 2022 году.

Тогда злоумышленники приобретали дорогую технику, имитировали заводской брак и через суд добивались возврата денег, после чего починенный товар перепродавали. Общий ущерб превысил 5 млн рублей. Правоприменители могут столкнуться со сложностями в доказывании умысла, так как такие конфликты лежат на грани уголовных и гражданских правоотношений. Мошенники активно этим пользуются.

Ранее крупнейшие ритейлеры бытовой техники и электроники попросили Верховный суд разъяснить правоприменение по закону о защите прав потребителей и считают, что из-за отсутствия единообразия практики мошенники преднамеренно портят технику, а затем получают компенсации через суд. Сейчас насчитываются «тысячи» подобных исков на миллиарды рублей. Юристы считают, что проблема в том числе связана с выбором мошенниками «благоприятной» юрисдикции в определенных регионах.