Мошенники похитили более 50 млн рублей, вмешавшись в работу «умных» счетчиков в Приангарье

Сотрудники Иркутской электросетевой компании в 2025 году выявили более 200 фактов вмешательства в работу систем интеллектуального учета электроэнергии. Сумма ущерба оценивается в 52 млн рублей, сообщили в ИЭСК.

Современные приборы учета в режиме 24/7 отслеживают множество параметров и фиксируют каждое изменение в сети. Только за первые месяцы 2026 года в одном из населенных пунктов Иркутского района обнаружено 19 фактов безучетного потребления.

Самовольный демонтаж, использование магнита, подключение «в обход» счетчика – все виды манипуляций выявляются и пресекаются специалистами. Штраф за такие нарушения в разы превышает сумму, которую пытался «сэкономить» нарушитель. По выявленным случаям к оплате предъявлялось дополнительно около 88 тыс. кВт·ч за каждый факт вмешательства.

Попытки обмануть «умный» счетчик – это не просто хищение, а угроза безопасности людей. Несанкционированное вмешательство может вызвать короткое замыкание, перегрев и перегрузки на питающих центрах, ставя под угрозу электроснабжение большого количества домов.

«Наша задача – не только выявлять нарушения, но и создавать условия, где воровать энергию станет технически сложно, экономически невыгодно и социально неприемлемо», – отметил заместитель гендиректора ИЭСК Игорь Зубарев. Компания рекомендует жителям использовать легальные способы экономии электроэнергии, такие как приобретение энергосберегающих устройств или утепление домовладений.