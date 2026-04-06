Фонд Марины Седых учредил именные стипендии для молодых ученых и аспирантов ИГУ

Благотворительный Фонд Марины Седых объявил конкурс на соискание именных стипендий для аспирантов и молодых ученых Иркутского государственного университета, демонстрирующих высокие результаты в научно-исследовательской работе. Жюри будет оценивать научный потенциал, результативность, социальную активность, опыт наставничества и популяризацию науки.

В конкурсе могут участвовать аспиранты очной формы обучения ИГУ всех курсов и молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно, имеющие ученую степень. Речь идет как о естественно-научных, так и социально-гуманитарных областях знаний.

Победитель в категории молодых ученых будет ежемесячно в течение года получать дополнительную стипендию в размере 70 тысяч рублей, аспирант – 20 тысяч рублей. Прием заявок на участие пройдет с 6 апреля по 30 июля, имена победителей объявят 1 сентября.

Основатель и президент фонда Марина Седых, также являющаяся председателем Попечительского совета ИГУ, отметила, что поддержка научной деятельности ведущего академического вуза – это инвестиции в будущее, способствующие развитию общества и экономики Иркутской области и других сибирских регионов.