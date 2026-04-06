61% россиян положительно относятся к новым правилам оформления вывесок на русском языке

С 1 марта вывески и публичная информация должны быть на русском языке, иностранные слова можно использовать только как дополнение или при регистрации бренда. К этим изменениям скорее положительно относятся 61% россиян, скорее отрицательно – лишь 16%, безразлично – 22%. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.

Большинство опрошенных (61%) уверены, что в русский язык необходимо вводить свои термины вместо иностранных. Только 28% респондентов считают, что нужно заимствовать иностранные слова. Около половины опрошенных (48%) утверждают, что вообще не используют иностранные слова в повседневной жизни, а каждый четвертый (28%) признался, что употребляет их в речи ежедневно.

Почти половина россиян (48%) спокойно относятся к злоупотреблению иностранными терминами в речи, а каждый пятый (22%) этого не замечает. Только 17% респондентов признались, что это их раздражает, но они не говорят об этом, а каждого десятого (12%) это раздражает, и они этого не скрывают.

Наибольшую поддержку нововведениям для вывесок выражают те, кого раздражает злоупотребление иностранными терминами, и они этого не скрывают. Среди них скорее положительно к изменениям относятся 86% опрошенных. Меньше всего уровень поддержки в группе тех, кто не замечает использования заимствований – 46%.

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России действует Федеральный закон №168-ФЗ, который обязывает бизнес использовать русский язык на всех вывесках и в надписях.